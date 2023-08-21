ua en ru
Пн, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кличко: благотворители подарили городу автобусы Mercedes, вскоре они выйдут на маршруты

Новина українською →
Понедельник 21 августа 2023 13:31
Кличко: благотворители подарили городу автобусы Mercedes, вскоре они выйдут на маршруты Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Киев получил из Германии 3 городских автобуса, которые подарили столице украинские благотворители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня Киев получил от украинских благотворителей 3 городских автобуса Mercedes Citaro. Их приобрела в Германии компания "Киевпассервис" и подарила городу", - сообщил Кличко.

Он отметил, что эти автобусы в хорошем техническом состоянии и уже скоро выйдут на маршруты Киева.

Также мэр Киева отметил, что недавно украинская столица получила от немецкого города-партнера Гамбург 3 карета скорой помощи на базе Mercedes Sprinter.

"Эти автомобили особенные тем, что имеют мощные двигатели и спаренные сзади колеса. А также большой салон для транспортировки больных. Машины уже дооснащаются в соответствии с нашими требованиями. И вскоре они заступят на дежурство в столице", - подчеркнул Кличко.

В целом, по информации мэра Киева, с начала широкомасштабной войны Киев привлек и получил от европейских партнеров и благотворителей в качестве помощи 47 современных карет скорой помощи, 41 пожарный автомобиль и 82 городских автобуса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко Киев
NEWS
Игнат рассказал, с какими вызовами может столкнуться Украина после получения F-16
Игнат рассказал, с какими вызовами может столкнуться Украина после получения F-16
DAILY
Почему на Западе не верят в успех летнего наступления ВСУ и чего ждать от событий на фронте
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Почему на Западе не верят в успех летнего наступления ВСУ и чего ждать от событий на фронте