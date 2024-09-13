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Кличко в Берлине встретился с Шольцем: говорили о дальнобойном оружии и усилении санкций против РФ

Пятница 13 сентября 2024 12:30
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Кличко в Берлине встретился с Шольцем: говорили о дальнобойном оружии и усилении санкций против РФ Фото: Кличко в Берлине встретился с Шольцом (t.me/vitaliy_klitschkо)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем во время мероприятия Bild 100. Говорил о важности помощи Украине дальнобойным оружием и повышении действенности санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Посетили с Владимиром в Берлине мероприятие Bild 100. В разговоре с Олафом Шольцем подчеркнули, что неизменная поддержка Германии крайне важна для Украины. Помощь, в частности, дальнобойным оружием, сегодня критически необходима! А какие-либо уступки Путину не остановят его в дальнейших захватнических стремлениях. Уже не только по Украине. И это наши партнеры должны четко понимать. Не менее важно и введение более сурового режима санкций, ликвидация лазеек, которые в нем находит РФ", - заявил Виталий Кличко.

Bild 100 – престижное ежегодное мероприятие, на которое немецкое издание и издательство Axel Springer собирает самых влиятельных людей – политиков, представителей бизнеса, общественного сектора, культуры.

В этом году в неформальном общении приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц, глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Фридрих Мерц, премьер федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст, премьер Баварии Маркус Зедер, министр финансов Германии Кристиан Линднер, мэры Берлина Кай Вегнер и Гамбурга - Петер Ченчер, сообщил Виталий Кличко.

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Виталий Кличко Олаф Шольц
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