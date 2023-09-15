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Кличко в Берлине встретился с главой Еврокомиссии: обсудили вступление Украины в ЕС

Пятница 15 сентября 2023 12:51
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Кличко в Берлине встретился с главой Еврокомиссии: обсудили вступление Украины в ЕС Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко во время своего визита в Германию встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Обсуждались вопросы членства Украины в Европейском Союзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кличко.

"Встретились в Берлине с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Во время неформального общения я отметил необходимость поддержки вступления Украины в ЕС. Потому что интеграция нашего государства в европейские и трансатлантические структуры - это залог мира и стабильности во всей Европе. пытается разрушить Россия. Урсула фон дер Ляен заверила, что поддержка будет", - отметил Виталий Кличко.

Он также подчеркнул, что Урсула фон дер Ляен акцентировала внимание на необходимости демократических преобразований в Украине.

"Украина, как пообещала, должна выполнить необходимые условия. Но воплотить безотлагательные реформы. Потому что восстановление Украины - это, прежде всего, демократические преобразования", - отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем и обсудил ускорение поставок в Украину дальнобойных ракет Taurus.

Также Виталий Кличко договорился с мэром Берлина о помощи в строительстве инновационного муниципального центра протезирования для военных.

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