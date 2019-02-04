Кличко: до Асоціації міст України вступило 20 нових членів

Фото: Віталій Кличко (kmu.gov.ua)

У Києві пройшло засідання правління Асоціації

До Асоціації міст України вступило 20 нових членів. Про це заявив голова АМУ, мер Києва Віталій Кличко на засіданні правління Асоціації, яке відбувається у Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера.

"Наша Асоціація збільшується. Сьогодні до неї вступають ще 20 нових членів, з яких 9 – це об’єднані територіальні громади, а три – міста. Також ще дві об’єднаних громади підтверджують своє членство в Асоціації", - відзначив Кличко.

Він зауважив, що сьогодні на засіданні правління Асоціації розглянуть питання проблем у сфері житлово-комунального господарства, бюджетного забезпечення громад.

Зокрема: розподіл додаткової дотації, сплата податку на доходи фізичних осіб за фактичним місцезнаходженням підприємств, установ, організацій. Обговорять також рішення уряду про заборону розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах, питання фінансування закладів професійно-технічної освіти та інші проблеми місцевого самоврядування.