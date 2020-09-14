Кличко анонсував появу на дорогах Києва 200 нових сучасних автобусів

Фото: Віталій Кличко (kyivcity.gov.ua)

Першу партію автобусів очікують вже у жовтні

До кінця цього року столиця отримає 200 нових сучасних автобусів. 80 - довжиною 12 метрів та 120 автобусів довжиною майже 19 метрів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції.

"Ми оновлюємо парк громадського транспорту столиці. Навіть в умовах боротьби з пандемією та кризи, що вона спричинила. До кінця цього року місто отримає 200 нових сучасних автобусів. 80 - довжиною 12 метрів та 120 автобусів довжиною майже 19 метрів. Усі автобуси з низьким рівнем підлоги, що відповідає вимогам перевезення маломобільних пасажирів. Поставки відбудуться на умовах лізингу. Першу партію - близько 100 автобусів - ми очікуємо отримати вже в жовтні. Решту - до кінця року", - повідомив Кличко.

За його словами, обмеження, які уряд запровадив через потрапляння столиці у "помаранчеву" зону, на графік роботи громадського транспорту не вплинуть. І закликав киян дотримуватися необхідних правил у громадському транспорті.

"Головне - люди повинні розуміти, що під час пандемії, громадським транспортом треба користуватися в разі нагальної необхідності - аби доїхати на роботу чи у справах. Увесь наземний громадський транспорт столиці курсує і буде курсувати за звичним графіком та розкладом. Крім транспорту, рух якого тимчасово змінили через ремонтні роботи на дорогах. Інформація про зміну маршрутів є на сайті та на сторінках у соцмережах КП "Київпастранс"", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, щодня на маршрути в столиці виходять: 350 автобусів, майже 330 тролейбусів та понад 260 трамваїв комунального підприємства "Київпастранс".