Кличко: більше 27 тис. киян-атошників отримують пільги та матеріальну допомогу

Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)

Кличко подякував добровольцям-захисникам України

Мер Києва Віталій Кличко подякував добровольцям-захисникам України за їх мужність і самовідданість. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера.

"Дякую вам усім, хто поміняв комфортне життя на холодні окопи. Хто, ризикуючи життям, пішов відстоювати свою землю і свободу українського народу. Саме завдяки вам країна вистояла у найскладніші дні на початку російської агресії. Ваш патріотизм, мужність і самовідданість - приклад для всіх українців", - відзначив Кличко.

Як відомо, у червні 2017 року Київрада прирівняла військовослужбовців добровольчих батальйонів до учасників Антитерористичної операції.

За даними прес-служби мера, сьогодні пільги отримують майже 27,5 тисяч киян-учасників АТО та членів їх сімей.

За рішенням Київради від 9 жовтня 2014 року також з бюджету столиці для них встановлено низку пільг додатково до гарантованих державою пільг та гарантій.

Зокрема, цього року додатково ще майже 13,5 мільйонів гривень з міського бюджету спрямують на матеріальну допомогу для учасників АТО та членів їх родин.

Фінансуються статті щомісячної матеріальної допомоги дітям; із забезпечення проїзними квитками; з компенсації сплати за комунальні послуги; лікування, реабілітацію, оздоровлення; освітні гарантії.

Столиця також залучає досвід ветеранів АТО в забезпеченні правопорядку та безпеки на вулицях і об’єктах міста.

Наприкінці 2017 року в Києві створили Комунальне підприємство “Муніципальна охорона”, завданням якого є забезпечення охорони майна громади столиці. Більшість працівників підприємства – ветерани АТО.

А також ветеранським рухом Києва створене громадське формування “Муніципальна варта”. Це дає можливість залучати ветеранів, активних киян до забезпечення, разом з Національною поліцією, публічного порядку в місті.