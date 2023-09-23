В Киевской области у чиновника военкомата нашли арсенал оружия (фото)

Чиновник военкомата в Киевской области незаконно хранил оружие. У него обнаружили целый арсенал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

По данным следствия, военнослужащий одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Киевской области незаконно хранил оружие и снаряды. Проведено 22 обыска в квартирах, хозяйственных постройках и автомобиле.

Правоохранители изъяли автоматы, магазины к автоматическому оружию, револьвер, нарезное и гладкое охотничье оружие, более 6500 патронов разного калибра, 35 гранат, запалы, мину, тротиловую шашку, ножи, противотанковую управляемую ракету, тепловизор и другое военное снаряжение.

Следствие устанавливает каналы поступления оружия и причастных к этому лиц.

Военному объявили подозрение в незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Фото: в Киевской области у чиновника военкомата нашли арсенал оружия (t.me/press_kobl)

Коррупция в военкоматах

Напомним, после ряда громких коррупционных скандалов по всей Украине провели проверки военкоматов. Как отметил президент Владимир Зеленский, правоохранители обнаружили множество случаев злоупотреблений.

После этого глава государства поддержал решение об увольнении всей областных военкомов.

Так, недавно в Киеве разоблачили чиновников военно-врачебных комиссий, которые за взятки помогали избежать призыва.

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