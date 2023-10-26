Киев увеличивает помощь военным до 7,5 млрд грн в год, - Кличко

Киев увеличивает помощь военным из городского бюджета на 1,2 млрд грн, в общей сложности - почти до 7,5 млрд в год. Соответствующее решение должно быть принято на внеочередной сессии Киевсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мера Киева Виталия Кличко.

"Инициировал проведение сегодня внеочередного заседания Киевсовета. Главный вопрос – выделение дополнительных средств нашим защитникам. Сегодня из бюджета столицы прямой субвенцией мы должны выделить еще почти 1,2 миллиарда гривен тем, кто защищает сегодня Украину и ее граждан. Напомню, в этом году столица уже предусмотрела и направляет защитникам свыше 6,2 миллиарда гривен. Из которых 1,2 млрд выделили дополнительно на внеочередном заседании 3 октября. И сегодня к этой сумме добавим еще около 1,2 млрд", - сообщил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что Киевсовет практически на каждом заседании выделяет средства силам безопасности и обороны. На сегодняшнем заседании выделят средства для ВСУ, Нацгвардии и добровольческих формирований территориального общества.

"980 миллионов – Вооруженным силам Украины. 100 миллионов гривен – Нацгвардии Украины. И 100 миллионов на выплату материальной помощи бойцам киевских ДФТГ, выполняющих боевые распоряжения", – отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что 3 октября 2023 на внеочередном заседании Киевсовета защитникам было выделено 1 миллиард 260 миллионов гривен на приобретение автотранспорта, беспилотников, оптических прицелов, приборов ночного видения, ремонт и восстановление техники и т.д.