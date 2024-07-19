Киев занимает одно из самых низких мест в рейтинге лучших городов планеты: в чем причины

Столица Украины попала в десятку самых плохих для жизни городов на планете. Она по соседству со столицей Венесуэлы Каракасом и столицей Папуа Новой Гвинеи Порт-Морсби. Кроме последствий полномасштабной войны среди многих причин, почему Киев оказался на самых низких ступенях рейтинга "Самые пригодные для жизни города мира в 2024 году" - нарушение правил градостроительства.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Она отметила, что в 2024 году в рейтинге The Global Liveability Index - рейтинге наиболее подходящих для жизни городов мира, Киев оказался на 165 месте из 173. По соседству со столицей Украины расположились такие города как столица Венесуэлы Каракас, занявшая 164 место и столицу Папуа Новой Гвинее Порт-Морсби, занявшей 166 место.

Этот рейтинг, объяснила Шуляк, составляют для того, чтобы международные компании лучше понимали, стоит ли начинать работу в той или иной стране с точки зрения удобства условий проживания персонала. Для многих из них человеческий фактор не менее важен, чем инвестиционная привлекательность того или иного города или региона.

Всего ежегодно оценивают 173 города по пяти критериям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. И третий год подряд рейтинг городов возглавляет Вена. Столица Австрии получила самые высокие баллы во всех категориях, кроме категории "Культура и окружающая среда" из-за отсутствия крупных спортивных событий. В пятерку лидеров также вошли Копенгаген, Цюрих, Мельбурн и Калгари, Женева и Сидней.

"А Киев попал в десятку самых плохих для жизни городов. Украинская столица оказалась на 165 месте, как и в прошлогоднем рейтинге, войдя в последнюю десятку. Составители рейтинга объяснили, что одна из причин столь низкого результата - разрушение инфраструктуры из-за российского вторжения. Впрочем, это далеко. не единственная причина. Среди прочих - не менее весомых, хаотическая застройка, ставшая результатом системных многолетних нарушений правил градостроительства", - отметила парламентария.

По словам Шуляк, в столице Украины из-за произвола чиновников количество недостроенных объектов жилой недвижимости составляет сотни. Все они начинали строиться с нарушением градостроительной документации.

"Взять ту же Венесуэлу, с которой Киев разделяет самые низкие места. Еще с конца 90-х годов прошлого века стоит самый известный ее недострой - 45-этажный офисный центр "Башня Давида". Небоскреб сначала резвился, а затем его стали заселять бездомные Каракаса. закрыла глаза на проблему, и в настоящее время в «Башне Давида» проживает более 3000 человек.

Она считает, что изменить ситуацию к лучшему по Украине в целом и по Киеву, в частности, может лишь введение более жестких правил в сфере строительства. Но дело не в том, чтобы не давали застройщикам строить, а в том, чтобы делать это исключительно на законных основаниях – там, где нельзя строить, то и не строить.

Во-первых, отметила Шуляк, необходимо разработать и утвердить новые генеральные планы – не только Киева, но и всех крупных городов. Например, Киев до сих пор живет по документации, которая разрабатывалась еще в 1997 году, что недопустимо.

"Часто мэры не хотят разрабатывать актуальную градостроительную документацию, потому что устаревший Генплан и его положение можно уточнять детальными планами территории, ведь так договорились с застройщиками и это выгодно. Поэтому, в частности, Киев до сих пор живет по генплану 1997 года и это давно нужно исправить. Во время выборов мэров многие кандидаты обещают разработать Генеральный план города, но затем часто этого не делают", - отметила председатель Комитета градостроительства.

Она также отметила, что следующим шагом должно стать отстранение чиновников от процессов принятия решений в сфере выдачи градостроительных условий и ограничений. По словам Шуляк, уже 4 года в Украине работает Единая электронная система в сфере строительства (ЕГЭСБ), благодаря которой большинство разрешительных процедур перешли в автоматизированную плоскость, благодаря чему решение принимает не чиновник, которому можно дать взятки, или который его потребует, а система. И за это время антикоррупционный эффект ее деятельности превышает 10 млрд гривен.

"Поэтому в направлении цифровизации строительной сферы нам нужно двигаться и дальше. В частности, выдача градостроительных условий и ограничений должна происходить исключительно автоматически - в ЕГЭСБ, а не чиновником", - считает нардепка.

Она сообщила, что по результатам исследования коррупционных проявлений, проведенного с участием Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины при поддержке Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине (EUACI) в партнерстве с Программой развития ООН в Украине (UNDP), выдача градостроительных условий и ограничений входит у топ-3 коррупционных рисков в сфере строительства. Чтобы изменить этот факт, в законодательстве следует предусмотреть четкие причины отказа, порядок обжалования решений органов местной власти и процедуру повторного обращения. Все это должно происходить обязательно с использованием ЕГЭСБ, а не в ручном режиме.

По ее словам, получение застройщиками градостроительных условий и ограничений (МУО) – обязательный этап, без которого по закону строительство невозможно. При этом этот этап входит в ТОП-3 наиболее коррупционных. Уровень коррупционного риска на этом этапе очень высок.

Изменить этот факт должно введение практики, когда формировать и регистрировать градостроительные условия и ограничения уполномоченный орган будет с использованием ЕГЭСБ, а предоставлять отказ — с перечнем оснований со ссылкой на нормы, а также рекомендацию, как исправить нарушения. При этом посылать заявителю МУО/отказ он должен будет способом, которым было подано заявление.

Шуляк подчеркнула – для ОМС должны быть четко определены основания отказа в предоставлении МУО. Это, в частности, подача заявления лицом, не имеющим для этого полномочий, несоблюдение требований подачи документов, несоответствие градостроительной документации на местном уровне, неполный пакет документов, неполные данные в заявлении, а также недостоверные данные или несоответствие сведений.

"Сейчас в системе тысячи строительных паспортов, проектной документации, сведений о технической инвентаризации, градостроительных условиях и ограничениях. Это все еще не уничтожение строительной коррупционной гидры, но точно ЕГЭСБ наносит сильный удар по одной из наиболее закоренелых коррупционных систем", - подытожила Елена Шуляк.