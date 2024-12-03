Киев и Вильнюс будут сотрудничать в экономике, культуре и восстановлении украинской столицы, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Вильнюса Валдасом Бенкунскасом. Обсуждались вопросы продолжения сотрудничества двух городов и литовской столицы в восстановлении Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Встретился с мэром города-побратима Киева - Вильнюса, Валдасом Бенкунскасом и делегацией столицы Литвы. Очень приятно поздравлять в Киеве настоящих друзей. Поблагодарил власти и общину Вильнюса за поддержку. Наши города продолжат эффективное сотрудничество - и в экономической сфере, и в восстановлении Украины, и в культуре", - заявил Кличко.

Мэр украинской столицы подчеркнул, что в начале полномасштабной войны Вильнюс одним из первых пришел на помощь.

"В частности, благодаря генераторам, зарядным станциям и другой помощи, которую передал этот город, мы обеспечиваем объекты критической инфраструктуры энергией после воздушных атак. Недаром Вильнюсу присвоено почетное звание "Город-спаситель" - за весомую помощь городской власти и жителей литовской столицы Украины с первых дней российского вторжения. 30 000 украинцев. Это 6-7% населения литовской столицы", - подчеркнул Кличко.

Виталий Кличко и Валдас Бенкунскас также почтили память Героев-защитников Украины и прогулялись по центру Киева.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Речь шла об усилении помощи и гарантиях безопасности для Украины.