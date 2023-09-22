Киев стал гостем и участником открывающегося в Барселоне фестиваля La Mercè - Кличко

Столица Украины стала гостем и участником открывающегося сегодня в испанском городе Барселона фестиваля La Mercè. На этом фестивале Киев будет представлять историю и культуру Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня Киев представляет в Барселоне историю и культуру Украины. Наш город стал гостем и участником ежегодного фестиваля La Mercè - главного праздника Барселоны. И впервые в Барселоне будут представлены куклы-великаны города-гостя фестиваля. Потому что обычно это - фигуры, связанные с местной культурой и историей", - сообщил Виталий Кличко.

По словам Кличко, украинские куклы-великаны откроют фестиваль в Испании.

"Год мы работали с мэрией Барселоны и готовились. И сегодня вечером грандиозный фестиваль откроют шествием украинские великаны-фигуры княгини Ольги и князя Владимира. Образы личностей, которые творили историю развития нашего государства. Историю, которую пытается украсть и уничтожить Россия. Киевские великаны изготовлены по нашим эскизам каталонскими мастерами. И откроют праздник Барселоны под музыкальное сопровождение казацкого марша в исполнении каталонских музыкантов. А также под танец Киевского театра украинского фольклора "Берегиня", - отметил мэр Киева.

Во время презентации великанов в мэрии Барселоны Кличко напомнил, что княгиня Ольга и князь Владимир были правителями Киевской Руси – одной из наиболее развитых государств в Европе в IX-X веках.

"Эти исторические фигуры оказали большое влияние на развитие и становление Украины. Их несокрушимость, мудрость и прогрессивность всегда были ориентирами. Потому что боролись они за единство, независимость и процветание нашего государства. За это сегодня героически сражаются и современные украинцы, отдавая жизнь в борьбе за свое достоинство, за свободу и государственность Украины. И мы победим! Мы помним нашу славную историю. И ментально, географически, исторически - мы европейцы! И это наш цивилизационный выбор, который мы отстаиваем в страшной войне", - сказав Кличко.

Мэр украинской столицы поблагодарил мэра Барселоны Жауме Коллбони за возможность представить на таком грандиозном фестивале самобытную культуру и давнюю историю Украины. А также за поддержку и помощь при широкомасштабной российской агрессии.

Барселона передала Киеву пожарные автомобили и снаряжение, электрогенераторы, санитарное оборудование. А также приютила тысячи украинских беженцев.

Напомним, год назад во время фестиваля La Mercè мэры Киева и Барселоны подписали соглашение о побратимстве двух городов.