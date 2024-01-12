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Киев передал для защитников на передовой 100 тысяч грелок, - Кличко

Пятница 12 января 2024 19:04
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Киев передал для защитников на передовой 100 тысяч грелок, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Киев передал военным 100 тысяч химических грелок для бойцов на передовой. Груз сразу отправился на восток Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра столицы Виталия Кличко.

"Партия в 100 тысяч грелок для тела, которую привлекла столица от иностранных партнеров, прибыла в Киев. И уже сегодня мы их передали военным из штаба Сухопутных войск и грелки отправились на передовую на восток Украины", - сообщил Виталий Кличко.

По его словам, основными преимуществами переданных грелок является самонагрев, размер 10 на 13 см, позволяющий разместить их в обуви и внутренних карманах, а также высокая температура разогрева.

Кличко отметил, что Киев помогает защитникам не только вооружением, но и снаряжением и одеждой.

"Сегодня, когда свирепствуют морозы, наши защитники нуждаются не только в вооружении, но и соответствующем снаряжении и одежде, чтобы воевать в условиях низких температур. Поэтому, кроме дронов, средств связи, прицелов ночного видения, автомобилей, столица постоянно передает на фронт термобелье, грелки , генераторы и другое самое необходимое, за чем обращаются бойцы", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Киевская община приобрела для военных связистов телекоммуникационное и серверное оборудование, необходимое для обновления автоматизированной системы управления Вооруженными силами Украины.

Также сообщалось, что в 2023 году столица направила на помощь защитникам 10% своего бюджета – более 7 млрд гривен.

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Виталий Кличко
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