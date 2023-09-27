Киевляне-защитники и их семьи получат дополнительную денежную помощь почти на 35 млн гривен, - Кличко

Киевляне-военнослужащие и их семьи получат от столичных властей дополнительные выплаты ко Дню Защитников и Защитницам почти на 35 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Ко Дню защитников и защитниц Украины Киев выплатит почти 35 миллионов гривен адресной единовременной материальной помощи. Дополнительную материальную помощь от города по программе "Забота. Навстречу киевлянам" получат почти 36 тысяч жителей столицы. Размер выплат составляет от 900 до 1500 гривен", - сообщил Виталий Кличко.

Он также отметил, что дополнительную выплату получат, в частности, киевляне - члены семей военнослужащих, которые защищали территориальную целостность Украины и участвовали в АТО/ООС, погибших или пропавших без вести. Киевляне, получившие инвалидность I, II и III группы в результате войны. Киевляне, участвовавшие в революции достоинства, а также члены семей киевлян, погибших во время революции достоинства.

"Наши защитники ежедневно рискуют своей жизнью за нашу свободу и независимость нашего государства. И мы благодарны и чтим их подвиг и их героизм", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что по инициативе мэра Киева Киевсовет на этот год увеличил помощь военным до 5 млрд грн. Еще более полумиллиарда гривен предусмотрено на материальную помощь киевлянам-защитникам и их семьям. В целом с начала полномасштабной агрессии Киев потратил на безопасность, оборону и обеспечение защитников и их семей более 4,6 млрд грн.

Напомним, что День защитников и защитниц Украины в этом году впервые будет отмечаться в воскресенье, 1 октября.