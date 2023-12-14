ua en ru
Чт, 14 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Киевлянам будут возвращать средства за пересадки из-за закрытой "синей" ветки метро

Киев, Четверг 14 декабря 2023 19:44
UA EN RU
Киевлянам будут возвращать средства за пересадки из-за закрытой "синей" ветки метро Фото: киевлянам будут возвращать средства за пересадки (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Киевляне, которые вынуждены осуществлять пересадку на автобусы или троллейбусы из-за закрытых 6 станций "синей" ветки метро, будут получать компенсации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Владимира Кличко.

"Киевсовет принял сегодня решение о том, чтобы пассажиры метро не переплачивали за вынужденную пересадку на наземный транспорт на станции "Лыбедская", - говорил мэр города.

Маршрут с "Теремков" до любой другой станции метро по-прежнему будет стоить 8 грн.

При этом во время поездки нужно будет провалидировать транспортную карту на каждой пересадке. Но ночью лишние поездки будут возвращаться на карту.

Поэтому пассажир, проехав наземным транспортом и метро будет платить только за одну поездку.

"Система возврата поездок заработает в понедельник. Детали, как это будет действовать, Киев Цифровой опубликует завтра", - добавил Кличко.

Закрытие метро в Киеве

Движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" (всего 6 станций) в Киеве закрыли во время ремонта перегонного тоннеля. Ограничения продлятся в течение полугода. Первоначально планировалось, что эти станции подземки перестанут работать с субботы, 9 декабря.

Ранее РБК-Украина писала, как добраться альтернативными способами к "Лыбидской" из "Теремков".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев метро Виталий Кличко
NEWS
"Враг устроил охоту, авиабаза в приоритете". Почему РФ часто бьет по Староконстантинову
"Враг устроил охоту, авиабаза в приоритете". Почему РФ часто бьет по Староконстантинову
DAILY
Шантаж и торги. Даст ли Брюссель Украине 50 млрд евро и когда начнутся переговоры о вступлении в ЕС
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Шантаж и торги. Даст ли Брюссель Украине 50 млрд евро и когда начнутся переговоры о вступлении в ЕС