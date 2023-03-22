Какой размер должен быть у минимальной пенсии: что решил КСУ
Конституционный суд постановил, что размер пенсий в Украине должен быть не ниже прожиточного минимума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.
"Конституционный суд Украины защитил гарантированность пенсии, являющейся основным источником существования, в размере не ниже прожиточного минимума", - говорится в сообщении.
КСУ признал предписания абзацев четвертого и пятого, части второй статьи 70 закона "Об исполнительном производстве", абзацев третьего и четвертого, части второй статьи 50 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" неконституционными. Это связано с тем, что они исключают возможность выплаты - в размере не ниже прожиточного минимума пенсии, что является основным источником существования, назначенной в установленном законом размере прожиточного минимума.
"Суд указал, что оспариваемые предписания Закона № 1404, Закона № 1058, которыми для обращения взыскания в исполнительном производстве установлены допустимые размеры отчислений в процентном отношении с пенсий должника, приводят к выплате пенсии, являющейся основным источником существования, даже прожиточного минимума установленного законом. Таким образом человека лишили минимальных социальных благ и защиты от бедности из-за принудительного исполнения решения", - заявили в КСУ.
Суд пришел к выводу, что оспариваемые предписания закона "Об исполнительном производстве" и закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" являются неисполнением государством своей положительной обязанности обеспечить минимальную социальную защиту человека в соответствии с предписаниями части 3 статьи 46 Конституции, отрицающей человеческое достоинство. как абсолютную ценность, нивелирует сущность конституционных прав на социальную защиту и достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, следовательно, не соответствует предписаниям статей 1, 3, 8, 21, 28, 46, 48 Основного Закона.
В 2023 году прожиточный минимум в Украине составляет:
- на одно лицо в расчете на месяц - 2589 грн;
- для детей до 6 лет - 2272 грн;
- для детей от 6 до 18 лет - 2833 грн;
- для трудоспособных лиц - 2684 грн;
- для лиц, потерявших трудоспособность - 2093 грн.
При этом размер минимальной пенсии составляет 2093 грн, а максимальной - 20930 грн.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины принял постановление об индексации пенсионных и страховых выплат в 2023 году. Размер повышения с 1 марта составит от 100 до 1500 гривен.
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