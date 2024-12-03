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В Китае отреагировали на новые санкции США против полупроводниковой промышленности

Вторник 03 декабря 2024 13:09
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В Китае отреагировали на новые санкции США против полупроводниковой промышленности Иллюстративное фото: Китай отреагировал на новые санкции США (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Китай запретил поставки товаров двойного назначения, которые используются в производстве полупроводников и военной сфере, в США. Это стало ответом на новые торговые ограничения, введенные Штатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание, сегодня Министерство торговли Китая заявило, что не будет разрешать поставки в США товаров связанных с галлием, германием, стибием и сверхтвердыми материалами. Также будет введен более строгий контроль за товарами, связанными с графитом.

Эти материалы применяются для производства полупроводников, а также в военных целях, в частности, для производства боеприпасов.

Такое решение Китая является ответом США на новые ограничения, которые призваны замедлить развитие китайской полупроводниковой промышленности.

На днях Штаты расширили список китайских технологических компаний, которые подпадают под экспортный контроль. В список попали компании, которые производят оборудование, используемое для изготовления компьютерных чипов, и программное обеспечение.

В частности, из 140 компаний, недавно включенных в список, почти все базируются в Китае. Но некоторые из них - это китайские компании в Японии, Южной Корее и Сингапуре.

В Министерстве торговли Китая, заявили, что новые ограничения США "типичным актом экономического принуждения и нерыночной практики".

Напомним, что в прошлом месяце США ввели санкции против двух компаний из КНР из-за их участия в разработке российского дрона.

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