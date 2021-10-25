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Китай виведе на орбіту супутник дистанційного зондування Землі

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Китай, Понеділок 25 жовтня 2021 04:44
Китай виведе на орбіту супутник дистанційного зондування Землі Фото: Китай виведе на орбіту супутник дистанційного зондування Землі (xinhuanet)
Автор: Анна Полисученко

Китай у понеділок збирається вивести на орбіту комерційний міні-супутник дистанційного зондування Землі "Цзілінь-1 Гаофен-02F". Супутник призначений для зйомки земної поверхні у високій роздільній здатності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Neowin.

Запуск передбачається здійснити за допомогою чотириступінчастої ракети-носія "Куайчжоу-1а" о 04:20 за пекінським часом (09:20 за Києвом) з космодрому "Цзюцюань", розташованого в автономному районі Внутрішня Монголія.

Супутник буде вести спостереження за станом навколишнього середовища і проводити розвідку природних ресурсів.

Оператор супутника китайська компанія Changuag Satellite в перспективі планує створити орбітальне угруповання з, щонайменше, 138 таких апаратів для постійного моніторингу земної поверхні.

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