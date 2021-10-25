Китай виведе на орбіту супутник дистанційного зондування Землі
Китай у понеділок збирається вивести на орбіту комерційний міні-супутник дистанційного зондування Землі "Цзілінь-1 Гаофен-02F". Супутник призначений для зйомки земної поверхні у високій роздільній здатності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Neowin.
Запуск передбачається здійснити за допомогою чотириступінчастої ракети-носія "Куайчжоу-1а" о 04:20 за пекінським часом (09:20 за Києвом) з космодрому "Цзюцюань", розташованого в автономному районі Внутрішня Монголія.
Супутник буде вести спостереження за станом навколишнього середовища і проводити розвідку природних ресурсів.
Оператор супутника китайська компанія Changuag Satellite в перспективі планує створити орбітальне угруповання з, щонайменше, 138 таких апаратів для постійного моніторингу земної поверхні.