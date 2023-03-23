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Китай теряет миллиардеров из-за репрессий против технологических компаний

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Китай, Четверг 23 марта 2023 13:07
Китай теряет миллиардеров из-за репрессий против технологических компаний Фото: Китай стремительно теряет миллиардеров  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Более 400 человек потеряли свой статус миллиардеров в прошлом году, большинство из них - из Китая. Глобальное ужесточение денежно-кредитной политики, проблемы в связи с COVID-19 и репрессии Пекина против крупных технологических компаний нанесли ущерб сверхбогатым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Китай потерял 229 миллиардеров из списка Hurun Global Rich List 2023, что составляет более половины из 445 человек, исчезнувших из списка магнатов с минимальным собственным капиталом в 1 млрд долларов.

Вторая по величине экономика мира также добавила в список 69 новых миллиардеров за этот период.

"Число миллиардеров в мире сократилось на 8%, в то время как их общее состояние сократилось на 10%", - сказал Руперт Хугеверф, основатель и председатель Hurun Report. Он добавил, что всего в список вошли 3112 человек против 3381 годом ранее.

Китай оставался крупнейшим источником сверхбогатых: общее количество миллиардеров в нем составляло 969 по состоянию на 16 января 2023 года, опередив США с 691.

У люксовых брендов был хороший год: глава LVMH Бернар Арно поднялся на вершину списка, а наследники Hermes Бертран Пюх и его семья заняли третье место.

Среди известных имен, выпавших из списка, был Сэм Бэнкман-Фрид, который потерял свое состояние в 21 млрд долларов после краха криптовалютной биржи FTX

В Китае Джек Ма, основатель китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group Holding, опустился на 52-е место с 34-го годом ранее, в основном из-за регулятивных мер Китая в отношении его технологического сектора.

"Повышение процентных ставок, укрепление доллара США, схлопывание технологического пузыря, вызванного COVID, и продолжающееся влияние российско-украинской войны в совокупности нанесли ущерб фондовым рынкам", - сказал Хугеверф.

В прошлом году до конца января индекс S&P 500 упал более чем на 14%, в то время как в Китае индекс Shanghai Composite потерял почти 11%.

Между тем юань страны потерял около 8% своей стоимости по отношению к растущему доллару в 2022 году, что стало самым большим годовым падением с 1994 года, в основном из-за агрессивного повышения ставок Федеральной резервной системой и замедления внутренней экономики.

Напомним, в начале 2023 года основатель Alibaba Джек Ма утратил контроль над финтех-гигантом Ant Group.

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