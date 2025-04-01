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Китай, Япония и Южная Корея ответят на пошлины США совместно, - СМИ

Вторник 01 апреля 2025 01:43
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Китай, Япония и Южная Корея ответят на пошлины США совместно, - СМИ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Китай, Япония и Южная Корея договорились совместно ответить на пошлины США, которые будут объявлены на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Reuters.

Комментарии прозвучали после того, как в воскресенье три азиатские страны впервые за пять лет провели экономические переговоры, пообещав поддерживать справедливую торговлю и укрепить экономические связи между собой. Это произошло за несколько дней до того, как США собираются объявить о введении пошлин для всех торговых партнеров.

Reuters ссылаясь на одного из пользователей в Weibo пишет, что Япония и Южная Корея стремятся импортировать полупроводниковое сырье из Китая, а Китай заинтересован в закупке микросхем из Японии и Южной Кореи.

Агентство отмечает, что Пекин, Сеул и Токио являются основными торговыми партнерами США, хотя между ними существуют разногласия по ряду вопросов, включая территориальные споры и сброс Японией столичных вод с разрушенной АЭС "Фукусима".

Тем временем CNN напомнило, что в среду Трамп заявил, что представит широкомасштабные тарифы, которые соответствуют тем, которые иностранные государства вводят в отношении США. Причем он отметил, что такие союзники, как Южная Корея, не останутся в стороне.

"Средний тариф Южной Кореи в четыре раза выше. Подумайте об этом: в четыре раза выше. И мы оказываем так много помощи в военном плане и многими другими способами Южной Кореи, но вот что происходит", - заявил Трампа вначале марта во время выступления в Конгрессе.

Помимо этого, он возобновил торговую напряженность с Китаем, введя 20% пошлины против этой страны в дополнение к тем, которые были введены еще в первый президентский срок. Однако Китай быстро отреагировал, введя 15% пошлины на импорт курятины, пшеницы, кукурузы и хлопка из США.

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