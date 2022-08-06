Китай оголосив про припинення співпраці зі США: реакція Білого дому

Китай 5 серпня оголосив про припинення співпраці зі США з низки важливих питань, зокрема щодо змін клімату. У Білому домі такий крок назвали "безвідповідальним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent , яке цитує речника адміністрації Сполучених Штатів з національної безпеки Джона Кірбі.

Посадовець зазначив, що, обриваючи контакти зі США, Китай створює проблему для усього світу. Адже зміна клімату не знає географічних кордонів.

"Найбільший у світі забруднювач парниковими газами зараз відмовляється обговорювати найважливіші кроки, які йому необхідно зробити для подолання кліматичної кризи, яка вражає наших партнерів - від підвищення рівня води на островах Тихого океану до лісових пожеж у Європі", - наголосив Кірбі.

Китай припинив контакти у військові сфері

Речник Білого дому не оминув стороною й рішення Китаю щодо припинення контактів у військовій сфері. За його словами, це рішення посилює ймовірність конфронтації.

"Ці контакти насправді дуже важливі, оскільки допомагають зменшити ризик прорахунків і неправильного сприйняття. Це особливо актуально тепер, коли Китай робить провокаційні та ескалаційні кроки", - вказав він.

Водночас Кірбі додав, що США продовжать підтримувати військові контакти "на найвищому рівні", незважаючи на те, що Пекін призупинив кілька угод.