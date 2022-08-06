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Китай оголосив про припинення співпраці зі США: реакція Білого дому

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Субота 06 серпня 2022 01:35
Китай оголосив про припинення співпраці зі США: реакція Білого дому Фото: Речник Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Китай 5 серпня оголосив про припинення співпраці зі США з низки важливих питань, зокрема щодо змін клімату. У Білому домі такий крок назвали "безвідповідальним".

Речник Білого дому із нацбезпеки Джон Кірбі назвав такий

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent, яке цитує речника адміністрації Сполучених Штатів з національної безпеки Джона Кірбі.

Посадовець зазначив, що, обриваючи контакти зі США, Китай створює проблему для усього світу. Адже зміна клімату не знає географічних кордонів.

"Найбільший у світі забруднювач парниковими газами зараз відмовляється обговорювати найважливіші кроки, які йому необхідно зробити для подолання кліматичної кризи, яка вражає наших партнерів - від підвищення рівня води на островах Тихого океану до лісових пожеж у Європі", - наголосив Кірбі.

Китай припинив контакти у військові сфері

Речник Білого дому не оминув стороною й рішення Китаю щодо припинення контактів у військовій сфері. За його словами, це рішення посилює ймовірність конфронтації.

"Ці контакти насправді дуже важливі, оскільки допомагають зменшити ризик прорахунків і неправильного сприйняття. Це особливо актуально тепер, коли Китай робить провокаційні та ескалаційні кроки", - вказав він.

Водночас Кірбі додав, що США продовжать підтримувати військові контакти "на найвищому рівні", незважаючи на те, що Пекін призупинив кілька угод.

Нагадаємо, Китай проводить військові навчання навколо Тайваню з використанням сучасної зброї, зокрема, гіперзвукових ракет DF-17 і винищувачів-невидимок J-20.

Своєю чергою у Пентагоні схвалили рішення залишити на невизначений час авіаносець USS Ronald Reagan біля берегів Тайваню для спостереження за ситуацією.

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