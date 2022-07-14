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Китай хоче скасувати майже дворічну заборону на вугілля з Австралії

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Пекін, Четвер 14 липня 2022 18:30
Китай хоче скасувати майже дворічну заборону на вугілля з Австралії Фото: у Китаї хочуть замінити російське вугілля австралійським (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Китай планує скасувати майже дворічну заборону на вугілля з Австралії. Таким чином Пекін хоче запобігти енергетичній кризі, викликаній санкціями проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що Китай побоюється конкуренції на вугілля, коли санкції Заходу проти російської енергетики повністю набудуть чинності.

Пекін хоче збільшити поставки вугілля з інших країн, щоб уникнути перебоїв в подачі електроенергії, як було в минулому році. Зараз країна розробляє план, після чого він буде переданий високопоставленим чиновникам.

За даними ЗМІ, одним з пунктів даного плану є відновлення імпорту вугілля з Австралії, заборона на який діє майже два роки.

Крім того, про плани Пекіна також свідчать останні заяви політиків. Зокрема, представника МЗС Китаю Ван Веньбіна. Він підтвердив, що країни готові відновити торговельні відносини.

Чому Китай ввів заборону на австралійське вугілля?

Варто відзначити, що Австралія є одним з головних постачальників вугілля у світі. Китай, який раніше був великим споживачем австралійського вугілля, ввів неофіційну заборону в кінці 2020 року.

Це сталося через загострення воєнних дій між Канберрою і Пекіном, а також рішення Австралії заблокувати будівництво мобільних 5G-мереж компанією Huawei. Крім того, тодішній прем'єр-міністр Скотт Моррісон підтримав заклики до незалежного розслідування походження коронавірусу.

Обмеження Китаю поширюють не тільки на імпорт вугілля, але також і на інші товари, зокрема продукти харчування та алкоголь.

Нагадаємо, що ЄС заборонив експорт російського вугілля в рамках п'ятого пакету санкцій.

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