ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Китаї розробили дрон-акулу для військової розвідки та боротьби з підводними човнами

Новость на русском →
Китай, Вівторок 13 липня 2021 19:00
В Китаї розробили дрон-акулу для військової розвідки та боротьби з підводними човнами Фото: Пекінська компанія розробила двометровий дрон-акулу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Пекінська компанія Boya Gongdao Robot Technology продемонструвала дрон у формі двометрової акули. Робота використовуватимуть у військових цілях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The National Interest.

Наразі відомо, що довжина дрону складає 2,2 метра, а швидкість яку "акула" зможе розвивати досягає 18,5 кілометрів за годину.

Як відзначають розробники, апарат обладнаний системою уникнення перешкод й має достатньою вільного простору всередині, аби в майбутньому завантажити туди нові технології.

Відомо, що робота було виготовлено для виконання військових цілей, зокрема це стосується розвідувальних операцій, порятунку людей, або ж спостереження за підводними човнами.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрон акула
NEWS
Аваков написав заяву про відставку
Аваков написав заяву про відставку
DAILY
Пан Секретар. Яку роль Олексій Данілов грає у команді президента
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Пан Секретар. Яку роль Олексій Данілов грає у команді президента