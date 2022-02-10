ru ua
Чт, 10 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Кіровоградській обласній клінічній лікарні проведуть реконструкцію операційного блоку

Новость на русском →
Кропивницький, Четвер 10 лютого 2022 11:49
У Кіровоградській обласній клінічній лікарні проведуть реконструкцію операційного блоку Фото: у Кіровоградській обласній клінічній лікарні проведуть реконструкцію операційного блоку (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Кропивницькому проведуть повну реконструкцію операційного блоку обласної клінічної лікарні. Модернізацію медзакладу проведуть в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кіровоградської ОДА.

"Реалізація проєкту має на меті створення якісних умов для персоналу та пацієнтів лікарні шляхом проведення комплексної модернізації опорного закладу охорони здоров’я в області", - зазначила очільниця Кіровоградської ОДА Марія Чорна.

В лікарні планують повністю реконструювати операційний блок, провести капітальний ремонт гематологічного відділення, реконструкцію системи електропостачання. Реконструюють тепловий пункт під котельню приміщення харчоблоку, а для COVID-них відділень влаштують резервні електростанції.

"Велике будівництво" охопить фактично усі відділення Кіровоградської обласної лікарні. На цей час уже почалися роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації", - додають в Кіровоградській ОДА.

У Кіровоградській обласній клінічній лікарні проведуть реконструкцію операційного блоку

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що 2021 року в рамках програми відкрили 132 приймальних відділення лікарень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво
NEWS
Путін має намір "добиватися" від США та НАТО юридично закріплених "гарантій"
Путін має намір "добиватися" від США та НАТО юридично закріплених "гарантій"
DAILY
Білоруський фронт. Що стоїть за погрозами Лукашенка і чи готовий він до агресії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Білоруський фронт. Що стоїть за погрозами Лукашенка і чи готовий він до агресії проти України