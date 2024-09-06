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Кыргызстан исключил "Талибан" из списка террористических организаций

Пятница 06 сентября 2024 22:38
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Кыргызстан исключил "Талибан" из списка террористических организаций Фото: Кыргызстан исключил "Талибан" из списка террористических организаций (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Генеральная прокуратура Кыргызстана опубликовала список организаций, которые страна сочтет террористическими. Однако в нем нет "Талибана".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Кыргызстана.

Следует отметить, что прокуратура страны представила список из 20 экстремистских организаций. Однако в нем не упоминается "Талибан", который был признан террористическим движением в Кыргызстане в 2006 году.

Как отметили в МИДе страны, решение об исключении "Талибана" из списка было принято после тщательного рассмотрения государственными органами страны. Однако официально пока об этом решении не объявлялось.

"Данное решение направлено на укрепление региональной стабильности и продолжение диалога. Кыргызская Республика стремится поддержать усилия международного сообщества, направленные на обеспечение стабильной и мирной обстановки в Афганистане и во всем регионе", - говорится в заявлении МИД Кыргызстана.

Россия, "Талибан" и терроризм

Напомним, в России "Талибан" был признан террористической организацией в 2003 году. До этого талибов признал террористами Совбез ООН.

В августе 2021 года талибы захватили власть в Афганистане, после чего президент США Джо Байден объявил о завершении вывода американских войск из этой страны.

Ни одно государство до сих пор не признало правительство талибов легитимным.

Следует напомнить, что в начале лета из списка террористических организаций "Талибан" исключил Казахстан. До этого МИД и Минюст РФ доложили российскому диктатору Владимиру Путину, что "Талибан" можно исключить из списка запрещенных организаций.

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