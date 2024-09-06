Кыргызстан исключил "Талибан" из списка террористических организаций

Генеральная прокуратура Кыргызстана опубликовала список организаций, которые страна сочтет террористическими. Однако в нем нет "Талибана".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Кыргызстана.

Следует отметить, что прокуратура страны представила список из 20 экстремистских организаций. Однако в нем не упоминается "Талибан", который был признан террористическим движением в Кыргызстане в 2006 году.

Как отметили в МИДе страны, решение об исключении "Талибана" из списка было принято после тщательного рассмотрения государственными органами страны. Однако официально пока об этом решении не объявлялось.

"Данное решение направлено на укрепление региональной стабильности и продолжение диалога. Кыргызская Республика стремится поддержать усилия международного сообщества, направленные на обеспечение стабильной и мирной обстановки в Афганистане и во всем регионе", - говорится в заявлении МИД Кыргызстана.