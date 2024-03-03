Кирби о десантировании гумдопомощи Газе: план прекращения огня все еще нужен
Советник Белого дома по вопросам коммуникаций нацбезопасности Джон Кирби заявил, что гуманитарная помощь США Газе авиацией "дополняет" медленно поставляемую наземную помощь. Однако план прекращения огня все еще необходим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Times .
Он отметил необходимость продолжения поиска альтернативных способов поставки гуманитарной помощи Газе после того, как израильские войска убили более 100 человек, когда те пытались добраться до конвоя с гуманитарной помощью в четверг, 29 февраля.
По его словам, десантирование помощи было сложной операцией, ведь Газа – "очень густонаселенный участок". Поэтому важно было приблизить помощь как можно ближе к людям, не подвергая их опасности.
Кроме того, Джон Кирби рассказал о растущем "давлении на Байдена", чтобы он действовал более решительно для облегчения страданий палестинцев. Президент США признал, что соглашение о прекращении огня может быть отложено после того, как израильские войска открыли огонь по толпе палестинцев в очереди за помощью.
"Мы продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить освобождение заложников и уменьшить насилие. Над прекращением боевых действий. Это поможет обеспечить свободную поставку гуманитарной помощи, и мы надеемся, в большем количестве", - добавил Кирби.
Напомним, в субботу, 2 марта , США осуществили воздушное десантирование гуманитарной помощи для жителей Сектора Газа . Три американских самолета С-130 доставили более 38 000 порций еды на территорию, где, по данным ООН, четверть населения находится на грани голода.
Такие действия являются частью постоянных усилий, направленных на обеспечение помощи Газе благодаря расширению потока помощи через наземные коридоры и маршруты, сообщили в США.
Также продолжаются переговоры о возможном "периоде тишины" в Секторе Газа , где израильская армия ведет военную операцию против боевиков группировки ХАМАС, на шесть недель. По словам американского чиновника, соглашение о шестинедельном прекращении огня сейчас "на столе".
Такое заявление было сделано после предположения президента США Джо Байдена мнения о возможном усложнении переговоров сторон после инцидента с массовыми жертвами в очереди за гуманитарной помощью для Газы.
Кирби сказал, что с прекращением боевых действий помощь сможет поступать свободнее, а освобождение заложников будет проводиться поэтапно, начиная с женщин, пожилых людей и раненых. Он добавил, что штаты будут активно работать над этим вопросом в ближайшие дни.
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