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Конец партнерству? Венгрия намерена сократить свою энергетическую зависимость от РФ

Воскресенье 10 сентября 2023 16:37
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Конец партнерству? Венгрия намерена сократить свою энергетическую зависимость от РФ Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Венгрии планирует в перспективе перевести работу АЭС в Пакше с российского на французское ядерное топливо. Таким образом, Будапешт уменьшит свою энергетическую зависимость от России.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на встрече с участниками Венгерского гражданского форума, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.

Перечисляя задачи венгерского правительства на предстоящие годы, Орбан заявил, что среди прочего, в их число входит достижение "энергетической самодостаточности, которая будет включать в себя работу АЭС "Пакш" на французском топливе вместо российского".

Французское топливо

Франция располагает самым большим количеством ядерных реакторов в Европе. При этом Париж самостоятельно производит для них топливо, импортируя уран из Австралии, Нигера, Казахстана и Узбекистана.

АЭС "Пакш"

Станция в Пакше построена в 1980-е годы. Она работает на российском ядерном топливе. Раньше оно доставлялось в Венгрию по железной дороге через территорию Украины, но после начала полномасштабного вторжения РФ стало поступать другим путем.

Позиция Венгрии по поводу войны в Украине

Следует отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны с РФ не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

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Российская Федерация Венгрия Виктор Орбан
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