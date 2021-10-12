ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Кім Чен Ин заявив про посилення обороноздатності КНДР

Новость на русском →
КНДР, Вівторок 12 жовтня 2021 10:02
Кім Чен Ин заявив про посилення обороноздатності КНДР Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про намір наростити військову міць своєї країни. Однак вона не буде спрямована проти США і Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Наша головна мета спрямована проти війни самої по собі, а не проти Південної Кореї або США, будь-якої іншої країни або сил. Очевидно, що ми зміцнюємо свою обороноздатність не для того, щоб націлити її проти", - сказав лідер КНДР.

Однак, за його словами, існує загроза "у ворожості до КНДР з боку США".

"Останнім часом США постійно дають сигнали про те, що не належать вороже до нас, але немає жодної дієвої підстави, щоб повірити, що такої ворожості немає", - зазначив Кім Чен Ин.

Він додав, що обороноздатність КНДР буде і надалі зміцнюватися.

"Річ у тому, що це основа для виживання держави, гарантія його розвитку", - резюмував лідер КНДР.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР Кім Чен Ин
NEWS
Подорожувати стане простіше: Україна та ЄС підписали угоду про відкрите небо
Подорожувати стане простіше: Україна та ЄС підписали угоду про відкрите небо
DAILY
Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків