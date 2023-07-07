Число жертв ракетного удара по Львову резко возросло

Во Львове количество жертв от ракетного удара, нанесенного Россией в ночь на 6 июля, возросло до 9 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД.

"Львов. Число погибших в результате российских ракетных обстрелов возросло до 9 человек, 42 человека получили ранения", - сказано в сообщении.

В МВД отметили, что среди пострадавших трое детей.

По состоянию на 07:00 пятницы, 7 июля спасательно-розыскные работы на месте трагедии продолжаются.

Ракетный удар РФ по Львову

Во Львове минувшей ночью, 6 июля, прогремели взрывы во время масштабной воздушной тревоги в Украине. РФ атаковала областной центр ракетами "Калибр", попавшими в жилую многоэтажку. Силы противовоздушной обороны сбили 7 из 11 вражеских ракет.

Впоследствии стало известно, что количество жертв уже возросло до пяти человек. Уже вечером глава Львовской ОВ сообщил, что во время разборки завалов во Львове спасатели обнаружили тело еще одной погибшей в результате ночных обстрелов армии РФ. Спустя сутки после трагедии было известно о семи жертвах.

Все, что известно о ночной атаке РФ на Львов, можно узнать в материале РБК-Украина.

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