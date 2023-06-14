Число жертв после удара по Кривому Рогу снова возросло

Число жертв после обстрела Кривого Рога во вторник, 13 июня, возросло до 12 человек. Ночью в больнице скончался мужчина, получивший сильные ожоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"К сожалению, жертв уже 12 – ночью от полученных ожогов, несовместимых с жизнью, умер 67-летний мужчина. Вечная память погибшим", – рассказал он.

Вилкул напомнил, что сегодня в городе объявлен День траура по погибшим после российского удара.

Обстрел Кривого Рога 13 июня

Вчера РФ совершила очередную ночную атаку, выпустив по Украине 14 ракет и 4 дрона. 11 ракет и один БПЛА были сбиты. В частности, по Кривому Рогу оккупанты выпустили 6 ракет, насчитано 5 попаданий. Сначала было известно о трех погибших. Позже количество погибших возросло до 6, 10 и 11 человек. Во время обстрела ранения получили 36 человек.