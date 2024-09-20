Численность трудоспособного населения сократилась на 40%. Как в таких условиях воплощать большое восстановление

Из-за демографического кризиса, который стал следствием великой войны, Украина для проектов восстановления может использовать ресурсы иностранных мигрантов - жителей других стран. В настоящее время количество трудоспособного населения страны снизилось на 40% по сравнению с довоенным уровнем.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Она пояснила, что сейчас на подконтрольных Украине территориях проживает ориентировочно 31,1 млн. человек, тогда как до полномасштабного вторжения нас было 37,3 млн. Около 6 млн. человек находятся за границей как беженцы. Преимущественно это молодые женщины и дети и очевидно, что далеко не все вернутся домой.

"Это вызов не только для восстановления, но и для принципов функционирования страны. Под новенькую действительность обязана адаптироваться экономика, инфраструктура, рынок труда, политика страны и т.Д. Поэтому для восстановления населения нужно использовать все доступные инструменты, в частности, направить усилия государства на возвращение украинцев из-за границы. Впрочем, нужно трезво оценивать шансы и допускать возможность того, что нам придется привлекать иностранных мигрантов для реализации проектов в сфере восстановления", - отметила Шуляк.

Парламентарий пояснила, что многие развитые страны, в частности ЕС, таким образом решают проблему старения населения и нехватки рабочей силы. Если Украина ждет действительно мощное послевоенное восстановление, то этому процессу фактически нет альтернативы. Ключевой вопрос – выбор удачной миграционной политики, которая позволит избежать ошибок других стран, отметила Шуляк. В частности, такая политика должна быть направлена, прежде всего, на привлечение специалистов нужных специальностей.

“Привлечение мигрантов – одна из возможностей преодолеть значительный дефицит на рынке труда. Такой подход уже использует Румыния. После обретения членства в ЕС и выезда активной части населения в западные страны она начала привлекать на низкоквалифицированные работы жителей из стран Азии. Израиль в свое время привлекал для работ в агросфере работников из Непала. В этом нет ничего удивительного – в странах ЕС трудовые мигранты сейчас составляют более 12% всего работающего населения”, - считает нардеп.

На сегодня, добавила она, количество трудоспособного населения уменьшилось на 40% по сравнению с довоенным уровнем. Дефицит квалифицированных кадров становится все острее, в частности в таких сферах, как строительство и промышленность. Речь идет как об обычных рабочих, так и узкопрофильных экспертах.

Особо остро демографический кризис и отсутствие достаточного количества рабочих отмечают в сфере строительства. Дефицит кадров в этом направлении достигает более 30%. Как результат – с начала великой войны к работе на стройках начали привлекать граждан стран Африки и Азии. В частности, речь идет о Непале, Индии, Бангладеш, Пакистане и Филиппинах.

“Поиск специалистов – главный вызов для 60% работодателей. Государственная служба занятости фиксирует наибольший спрос на должности в сфере обслуживания и рабочие профессии, такие как водители, грузчики, слесари. Во время восстановления проблема только обострится”, - подчеркнула Елена Шуляк.

По ее словам, важна переквалификация в соответствии с новыми экономическими потребностями. Например, женщины все чаще овладевают традиционно «мужскими» профессиями. Из 4,6 млн внутренне перемещенных лиц значительная часть вынуждены овладевать новыми сферами. Ветераны, которых уже официально зарегистрировано 1,2 млн, также часто будут нуждаться в переквалификации.

Нам необходимо сфокусироваться на развитии образовательных программ и стажировок по наиболее необходимым для восстановления и развития страны специальностям. Необходимо максимально вовлекать в этот процесс ведущие украинские и зарубежные учебные заведения, частные образовательные институты, международные организации и т.д.”, - резюмировала Шуляк.





