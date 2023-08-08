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Число раненых из-за обстрела Покровска возросло до 88 людей

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Донбасс, Вторник 08 августа 2023 11:22
Число раненых из-за обстрела Покровска возросло до 88 людей Фото: число раненых из-за обстрела Покровска Донецкой области возросло до 88 человек (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Покровска Донецкой области в понедельник, 7 августа, число раненых возросло до 88 человек. Количество жертв не изменилось - 7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"81 раненый - 39 гражданских, среди которых двое детей - 2006 и 2012 года рождения, 31 полицейский, 7 работников ГСЧС и 4 военных", - рассказал он.

По словам Кириленко, погибли 7 человек - пятеро гражданских, спасатель и военный.

"По состоянию на 11:00 зафиксированы повреждения 12 многоэтажек; зданий гостиницы, прокуратуры, пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе и двух гражданских автомобилей", - добавил глава ОВА.

Обновлено. Как уточнил Кириленко в эфире телемарафона, по состоянию на 11:00, ранены 88 человек, 7 погибли.

Обстрел Покровска Донецкой области

Вечером 7 августа российские войска атаковали Покровск Донецкой области двумя ракетами. В частности, по городу оккупанты выпустили "Искандеры". Первый удар был совершен в 19:15, второй, когда уже на место приехали все соответствующие службы, в 19:52. Именно поэтому среди раненых много полицейских и спасателей. На месте спасательной операции во время второго удара погиб заместитель ГСЧС в Донецкой области Андрей Омельченко. В городе объявлен траур.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

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