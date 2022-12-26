Через несколько лет Европа может столкнуться с дефицитом редких металлов: что делать
В ближайшие два десятилетия спрос на редкие металлы вырастет в несколько раз, а их дефицит будет заметен уже в скором времени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PolskieRadio.pl.
Пока Европа на 100% зависит от импорта редких металлов, преимущественно из Азии. По прогнозам специалистов, в перспективе к 2050 году спрос на редкоземельные металлы может возрасти не менее в десятки, а то и в несколько десятков раз. Поэтому требуется стратегия получения этого критического сырья, включая извлечение из устройств, в которых они были использованы.
"Существует 17 редкоземельных металлов, среди которых неодим, тербий, самарий, скандий и другие. Их используют в различных видах промышленности, в частности в фотоэлектрических установках, аккумуляторах для электромобилей, мониторах, жестких дисках, системах наведения или беспилотных платформах", - говорится в сообщении.
Как отмечают эксперты, развитие возобновляемых источников энергии или электромобильности не идет параллельно с увеличением добычи этого сырья. Поэтому остро стоит вопрос об эффективности европейской энергетической трансформации, которая недавно предусматривала полный отход от ископаемого топлива в ближайшие три десятилетия.
Недавно РБК-Украина сообщало, что Украина потеряла в результате войны с Россией примерно 30-40% своих металлургических мощностей.
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