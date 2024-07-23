Несколько имен из пять букв. Глава "Феррари" заинтриговал персоной нового техдиректора

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RacingNews365 .

Функционер дал загадочный ответ на вопросы прессы относительно нового руководителя технического департамента команды. Временно функции Энрико Кардиле, перешедшего в "Астон Мартин", будет выполнять сам Вассер.

"Я займу этот пост на время летнего перерыва, потому что это самое простое решение, но после паузы мы обязательно объявим о новой организации. Однако, в конце концов, над машиной работает более 200 человек, поэтому потеря одного не всегда драматична. У меня есть пара имен из пяти букв", – рассказал менеджер.

Под такое описание подходят минимум трио специалистов. Прежде всего, культовый конструктор Эдриан Ньюи (Newey), который простится с чемпионским "Ред Буллом". Также Скудерии приписывали интерес к другому функционеру конкурентов – Пьеру Ваше (Wache). Наконец назначенный весной руководителем отдела производительности шасси Лоик Серра тоже может получить должность.

Что известно о "Феррари"

Старейшая и самая успешная команда Формулы-1, дебютировала в чемпионате на Гран-при Монако 1950 года. Действующие пилоты – монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс.

Гонщики Скудерии за десятилетия выступлений одержали 244 победы и 812 раз взошли на подиум. Девять пилотов "Феррари" оформили 15 титулов чемпиона мира – Аскари (дважды), Фанхио, Хоторн, Фил Хилл, Сертис, Лауда (дважды), Шектер, Михаэль Шумахер (5 раз), Райкконен. Команда завоевала 16 Кубков конструкторов (последний – в 2008 году).

Поклонников "Феррари" по всему миру называют тифози. На протяжении многих сезонов итальянская конюшня поставляла двигатели и другие компоненты болидов многим конкурентам – от "Минарди" до "Хааса".