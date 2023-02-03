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При каких обстоятельствах госслужащие могут уехать за границу: ответ ГПСУ

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Пятница 03 февраля 2023 12:13
При каких обстоятельствах госслужащие могут уехать за границу: ответ ГПСУ Фото: при каких обстоятельствах госслужащие могут уехать за границу (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

Касаемо госслужащих предусмотрены частные случаи, при которых они имеют возможность покинуть территорию Украины не только в рамках служебной командировки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

При каких обстоятельствах госслужащие могут покинуть территорию Украины:

  • Матери и одинокие родители, которые хотят посетить своих детей в возрасте до 18 лет за границей или их сопровождать;

Для пересечения границы необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка и нотариально заверенные документы, подтверждающие пребывание детей за пределами Украины. В то же время, мужчинам необходимо иметь документы, которые подтвердят их статус одинокого отца.

  • Выезд за границу с целью лечения;

Для этого необходимо предоставить документы, которые дают право на выезд и въезд в Украину, и письмо Минздрава о перечне лиц, которых иностранные медицинские учреждения принимают на лечение.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что с вступлением в силу новых норм о запрете выезда должностным лицам, за границу не выпустили двух человек, подпадающих под эти ограничения.

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