При каких обстоятельствах госслужащие могут уехать за границу: ответ ГПСУ

Касаемо госслужащих предусмотрены частные случаи, при которых они имеют возможность покинуть территорию Украины не только в рамках служебной командировки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ .

При каких обстоятельствах госслужащие могут покинуть территорию Украины:

Матери и одинокие родители, которые хотят посетить своих детей в возрасте до 18 лет за границей или их сопровождать;

Для пересечения границы необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка и нотариально заверенные документы, подтверждающие пребывание детей за пределами Украины. В то же время, мужчинам необходимо иметь документы, которые подтвердят их статус одинокого отца.

Выезд за границу с целью лечения;

Для этого необходимо предоставить документы, которые дают право на выезд и въезд в Украину, и письмо Минздрава о перечне лиц, которых иностранные медицинские учреждения принимают на лечение.