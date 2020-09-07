Київстар включив 4G-зв’язок на частотах 900 МГц у 102 населених пунктах Вінницької області

Завдяки будівництву мережі 4G на частотах GSM 900, мобільний оператор покращив зв’язок на території, де проживає 56 тисяч людей

У Вінницькій області Київстар розширив територію доступу до зв’язку 4G, встановивши 25 нових базових станцій, що працюють на частотах 900 МГц. У результаті загальна кількість базових станцій 4G Київстар на Вінничинні збільшилась до 580 – це на сьогодні найбільша мережа на території області, що працює за технологією LTE.

Завдяки збільшенню території 4G, доступ до швидкісного мобільного інтернету отримали мешканці ще 102 населених пунктів, де проживає понад 56 тисяч людей. Серед цих населених пунктів є невеликі села, де проживає кількасот людей, як от Пилипи, Свіденці, Рудне, Красне, так і більш великі, з населенням кілька тисяч - як от Городок, Тернівка, Миронівка, Кивачівка, Чернятин, Демівка, Яруга, Удич, Кожухів, та інші.

Розвиток швидкісного мобільного інтернету створює нові можливості для приватного бізнесу, освіти, дистанційних медичних консультацій, доступу до адміністративних послуг, тощо. Адже бездротовий мобільний інтернет на високій швидкості доступний не тільки в приміщеннях, але й на відкритій місцевості, і щоб скористатись його перевагами не потрібно тягнути дроти в кожен сільський будинок, амбулаторію, або школу – достатньо мати смартфон, який підтримує технологію LTE/4G.

Мобільні оператори України прискорили розвиток мереж 4G у віддалених населених пунктах завдяки використанню частот діапазону 900 МГц. З цією метою у липні 2020 оператори мобільного зв’язку розпочали обмін частотами (рефармінг). Рефармінг радіочастот відбувся завдяки конструктивній позиції компанії Київстар, яка добровільно відмовилась від частини свого діапазону. Це дало можливість телеком регулятору перерозподілити додатковий спектр між іншими мобільними операторами, щоб вони отримали суцільні смуги радіочастот для розвитку 4G/LTE по всій Україні.

Київстар продовжує збільшувати 4G покриття також в інших діапазонах – 1800 МГц і 2600 МГц. Від початку 2020 року оператор підключив до швидкісного мобільного інтернету за технологією LTE майже 6 тисяч населених пунктів. А за два роки розвитку 4G доступ до швидкісного мобільного інтернету від Київстар забезпечено в 15 тисячах населених пунктів.

У планах компанії за два роки надавати можливість доступу до швидкісного мобільного інтернету для 90% населення України.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних та фіксованих технологій, у тому числі 4G для 25,4 млн абонентів.

Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар понад 20 років працює в Україні і є найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.