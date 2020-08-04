Київстар розширив покриття 4G у 6 областях України завдяки частотам 900 МГц

У липні й на початку серпня Київстар включив зв’язок 4G у 741 населеному пункті, на території, де проживає 380 тисяч осіб. Діапазон частот 900 МГц, який компанія використовує для 4G зв’язку з липня 2020, дозволяє забезпечити більше охоплення та більш стабільний прийом радіосигналу.

За період з липня і початок серпня 2020 року мобільний інтернет нового покоління зв’язку від оператора Київстар з’явився у 741 віддаленому населеному пункті Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської та Тернопільської областях. Це невеликі села, в яких проживає від 20 до кількох тисяч людей.

Поява швидкісного мобільного інтернету в цих населених пунктах стала можливою завдяки використанню діапазону частот 900 МГц.

У липні 2020 оператори мобільного зв’язку України розпочали обмін частотами (рефармінг) в діапазоні 900 МГц. Цьому передували 2 роки кропіткої роботи за участі всіх мобільних операторів, регулятора та державних органів.

Рефармінг радіочастот став можливим, у тому числі, завдяки конструктивній позиції компанії Київстар, яка добровільно відмовилась від частини свого діапазону. Завдяки цьому телеком регулятору зміг перерозподілити додатковий спектр між іншими мобільними операторами, щоб вони отримали суцільні смуги радіочастот по всій Україні для розвитку 4G/LTE.

Олександр Комаров, президент Київстару: "За два роки з часу запуску 4G, можливостями нової технології вже скористалось понад 11 млн абонентів. Для того, щоб наші співгромадяни мали доступ до послуг 4G в сільській місцевості, Київстар планує в найближчі роки інвестувати до 5 млрд грн".

Використання діапазону 900 МГц пришвидшить розгортання мереж 4G по всій території України. Адже ці радіочастоти забезпечують більший радіус покриття для базових станцій, що надасть можливість забезпечити швидкісним мобільним інтернетом навіть найвіддаленіші населені пункти та автодороги.

Утім, Київстар продовжує збільшувати 4G покриття і шляхом інших діапазонів – 1800 МГц і 2600 МГц. Якщо у липні 2018 року в мережі Київстар для зв’язку 4G було 1619 базових станцій, то в липні 2020 року їх стало вже 12 тисяч. За цей час трафік мобільного інтернету в мережі 4G Київстар зріс утричі. Що цікаво, в середньому абонент, що користується послугами в мережі 4G, використовує 8,3 гігабайтів мобільного інтернету на місяць, тоді як в мережі 3G на абонента припадає 5,6 гігабайтів на місяць.

На сьогодні мережа 4G Київстар охоплює понад 12 тисяч великих і малих населених пунктів. За планами компанії за два роки забезпечити можливість доступу до швидкісного мобільного інтернету для 90% населення України.