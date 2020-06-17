У Київській області затримали чоловіка, який викинув з вікна 5-річну дитину

Фото: затриманий зловмисник (facebook.com/pol.kyivregion)

Дитина потрапила в реанімацію

У Білій Церкві Київської області поліція затримала чоловіка, який викинув з вікна 5-річого хлопчика. Дитина отримала тяжкі травми.

Про це повідомила прес-служба поліції Київської області.

Каретою швидкої допомоги хлопчика з тяжкими травмами доправлено до реанімаційного відділення лікарні. Наразі за його життя борються лікарі.

Зазначається, що упродовж дня співмешканці у квартирі вживали алкогольні напої і між ними виникла сварка. Тоді розлючений чоловік схопив 5-річного сина цивільної дружини і викинув його з вікна першого поверху. Після чого - втік у невідомому напрямку.

Травмовану дитину біля під’їзду виявили небайдужі перехожі, вони викликали поліцію та медиків.

Встановлено, що посварились чоловік та жінка через виховання її маленьких дітей. Хлопчика, який заважав дивитися "господарю" фільм, вітчим викинув просто у вікно.

Згодом зловмисника затримали на одній з вулиць Білої Церкви. Ним виявився 39-річний місцевий житель.

Наразі вирішується питання щодо затримання чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом замаху на умисне вбивство дитини за ст. 15 та ст. 115 Кримінального кодексу України.

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Автор: Инна Собора