У Київському зоопарку триває масштабна реконструкція, - КМДА

У жовтні у зоопарку будуть відкриті три озера

У Київському зоопарку триває масштабна реконструкція. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Вячеслав Непоп, повідомляє прес-служба КМДА.

Як повідомляється, у жовтні відвідувачі Київського зоопарку зможуть ознайомитися з першими результатами його масштабної реконструкції. Зокрема, будуть відкриті три озера, розташовані біля центрального входу.

Зокрема, буде відкрито декоративне озеро зліва від входу, з водоспадом і водним каскадом, біля якого буде облаштований сад каменів, також там планують висадити рідкісні рослини. Крім того, праворуч від входу завершується реконструкція другого озера - для пеліканів - глибиною 2,4 м. На його берегах споруджується будинок для зимівлі пеліканів, яке буде декоровано у вигляді скелі. Третє озеро - для коропів, з поглибленням для зимівлі риб, водоростями для природного очищення і альтанкою. На березі карпового озера збудують амфітеатр. Тут будуть проходити лекції, презентації, зустрічі. Всього в Київському зоопарку щорічно проводиться близько 90 освітніх заходів.

Усі три озера мають потужну систему очищення. Природне очищення здійснюватиме біологічне плато з рослин і каменів. Водночас уже змонтована система, яка відбиратиме з озер забруднену воду, здійснюватиме механічне очищення, а потім пропускатиме воду через ультрафіолетове випромінювання. Свіжа вода поступатиме в озера зі спеціально пробурених артезіанських свердловин. Бруд спускатиметься у каналізацію, а залишки відфільтрованої води використовуються для системи поливу зелених насаджень у зоопарку. Така сучасна і практично безвідходна система є далеко не у кожному європейському зоопарку.

"Київський зоопарк ніхто не проектував і не будував із таким комплексним підходом і з такою увагою до комфорту тварин, як це відбувається зараз", - зазначив Непоп.

Окрім озер, проводиться будівництво нової вхідної групи на розі проспекту Перемоги та вулиці Зоологічної. Буде облаштована площа, де зустрічатимуться екскурсійні групи, поруч - фудкорт, магазин сувенірів, туалети, камери для зберігання речей та великий акваріум. Акваріум із рибами і фудкорт можуть працювати допізна, на відміну від зоопарку, де звірі після заходу сонця переходять у нічний режим чи лягають спати, тому основні експозиції зоопарку закриваються о 18 годині, а взимку - ще раніше.

Поруч із новим входом постане новий приматник із зимовими та літніми вольєрами, які відповідають сучасним вимогам утримання тварин та дозволяють створити цікаві експозиції. Також будується універсальний вольєр для тимчасових експозицій або змішаних видів тварин. Ці об’єкти будуть завершені наступного року.

Директор зоопарку Кирило Трантін зазначив, що завдяки збереженій екосистемі ця "зелена оаза у центрі міста вже стала притулком для багатьох міських тварин - тут гніздяться лелеки, прилітають качки перечекати сезон полювань, прибігають білки". Зоопарк, за словами Тарантіна, перетворюється на затишний природний дім для тварин і на комфортне місце відпочинку киян та гостей Києва.