Київський суд підтвердив законність повноважень діючого директора ринку "Столичний"
Київський апеляційний суд підтвердив законність повноважень діючого директора ринку "Столичний" Сергія Головні.
Про це повідомили представники діючої адміністрації ринку.
Натомість Рустему Абдукадирову, якого пов'язують з "єнакіївською мафією", в задоволені скарги було відмовлено.
Нагадаємо, Абдукадирову, який сам проголосив себе директором і фактично, вводив в оману підприємців, які здійснювали торгівлю, шляхом укладання із ними від імені адміністрації ринку фейкових договорів аренди, а зібрані необліковані готівкові кошти, за даними ЗМІ, перераховував на потреби фінансування терористичних угрупувань на Сході країни, Апеляційний суд відмовив у задоволені вимоги, фактично.
Згідно з рішенням Апеляційного суду, єдиним законним директором ринку "Столичний" є Сергій Головня, це підтверджено записами у державних реєстрах.
Водночас проти Рустема Абдукадирова порушено кримінальне провадження внаслідок доведення ринку "Столичний" до фіктивного банкрутства.
Нагадаємо, ринок "Столичний" - об'єкт оптової торгівлі, реалізований у форматі багатофункціонального логістичного комплексу. Загальна площа професійних комерційних площ становить 37,0 га.