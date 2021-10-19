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Київська область планує 16 об'єктів під програму "Велике будівництво" у 2022 році

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 11:47
Київська область планує 16 об'єктів під програму "Велике будівництво" у 2022 році Фото: "Велике будівництво" в Київській області (facebook.com/y.golyk)
Автор: Наталія Гурковська

Наступного року програма президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у Київській області охопить 16 об’єктів соціальної інфраструктури.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова очільника області Василя Володіна.

Зокрема, в області заплановано оновлення або будівництво п’яти дитячих садків, п’яти шкіл, п’яти спортивних й одного соціально-економічного об’єкта.

На реалізацію цих проєктів буде виділено 862,1 млн грн.

"Наступного року "Велике будівництво" в регіоні продовжимо. Уже обрали для цього пріоритетні проєкти. Зокрема плануємо багато об’єктів, які будуть зводитись "з нуля". Окрім цього, включимо до програми ті опорні соцзаклади, які вже працюють, але мають застарілі умови. Усі обрані проєкти наразі пройшли процедуру узгодження", - зазначив керівник Київської ОДА.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що "Велике будівництво" охопило школи, дитсадки, медзаклади та спортивну інфраструктуру у всіх областях України. Так, із наступного року стартує новий проєкт зі створення в кожній області лікарень нового формату, які відповідатимуть найкращим світовим стандартам.

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Велике будівництво
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