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В Киеве сбой в работе метро: что произошло и как оплатить проезд

Пятница 04 апреля 2025 18:03
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В Киеве сбой в работе метро: что произошло и как оплатить проезд Иллюстративное фото: в Киеве сбой в работе метро 4 апреля (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В киевском метрополитене вечером пятницы, 4 апреля, произошел сбой. В частности, есть трудности с оплатой проезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как отметили в КГГА, из-за технического сбоя временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро. Сейчас специалисты АО "Ощадбанк" работают над устранением неисправности.

Оплатить проезд можно:

  • транспортной картой;
  • qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;
  • бумажным qr-билетом.

"О восстановлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой сообщим дополнительно", - сказано в сообщении.

Обновлено в 18:30.

По данным КГГА, специалисты "Ощадбанка" устранили техническую неисправность. Бесконтактную оплату проезда в метрополитене восстановили.

Ранее мы писали о том, что в киевском метрополитене на станциях "Вокзальная", "Лыбедская" и "Дорогожичи" размещены новые информационные наклейки на эскалаторах.

Эти меры направлены на уменьшение количества инцидентов и повышение безопасности пользования эскалаторами.

Также стоит напомнить, что в эти выходные, 5 и 6 апреля, будет закрыта часть красной ветки метро. Между станциями метро "Лесная" и "Арсенальная" будет курсировать временный автобусный маршрут. Остальные станции метро и пересадочные узлы будут работать без изменений.

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