В Киеве задержали пару после стычки с патрульными: что говорят в полиции

На площади Вокзальной в Киеве произошла стычка между полицейскими и нетрезвой парой. Мужчину и женщину задержали за нарушение общественного порядка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Киева.

По данным правоохранителей, сегодня, 23 марта, во время несения службы на площади Вокзальной к патрульным подошли лица с признаками алкогольного опьянения, которые агрессивно вели себя, кричали, выражались нецензурной бранью, чем нарушали общественный порядок.

"Также лица устроили потасовку, пытаясь повредить форменную одежду патрульных. Во время этого инцидента лица вели себя беспричинно агрессивно и вели себя так, что подвергали опасности не только себя, но и окружающих, в частности, малолетнего ребенка, который был с ними", - добавили в полиции.

Полиция сообщила, что предупреждения о прекращении правонарушения не изменили поведение задержанных. Более того, когда один из мужчин резко бросился в сторону полицейского и пытался толкнуть его на дорогу под проезжающий автобус, ситуация стала еще более опасной.

"В результате, мы задержали агрессивных лиц и доставили в отдел полиции для установления всех данных и составления админматериалов", - отметили патрульные.

Поскольку вместе с нетрезвыми лицами находился малолетний ребенок, для рассмотрения ситуации на место была вызвана ювенальная полиция.

Сейчас на обоих граждан патрульные вынесли постановления за пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, а на мужчину отдельно составили протокол за мелкое хулиганство.

Работники ювенальной превенции составили на обоих родителей протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Заметим, что ранее сегодня в Telegram-каналах появилось видео, где якобы правоохранители жестоко задерживают родителей на глазах у малолетнего ребенка.