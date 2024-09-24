В Киеве закрывается один из самых старых McDonald's: в чем причина

Попасть в один из старейших в столице ресторанов McDonald's - на Севастопольской площади - посетителям в ближайшее время не удастся.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Отметим, что McDonald's на Севастопольской площади стал вторым рестораном сети заведений быстрого питания, открытым в Украине. Он начал работу в 1997 году.

"24.09.24 закрываемся на ремонт, чтобы стать лучше", - сообщает она посетителям.

В качестве доказательства автор публикации опубликовал фото, на котором можно увидеть, что у входа в заведение быстрого питания стоит соответствующая табличка.

"С завтрашнего дня легендарный McDonald's на Севастопольской площади закрывается на ремонт", - говорится в сообщении, датированном понедельником, 23 сентября.

О закрытии ресторана McDonald's на Севастопольской площади сообщили в Telegram-канале "LOS SOLOMAS. КИЇВ".

McDonald's в Украине во время войны

Согласно информации McDonald's Ukraine, с первого дня полномасштабной войны в Украине на нужды населения было передано более 700 тонн продукции на более чем на 130 млн гривен.

Работники McDonald's инициировали программы поддержки семей и больниц, пострадавших из-за войны, а также активно волонтерят в рамках программ фонда "Дом Рональда МакДональда".

По словам генерального директора (CEO) McDonald's Ukraine Юлии Бадритдиновой, в 2023 году McDonald's инвестировал в открытие новых и обновление старых ресторанов около 1 млрд гривен. При этом все инвестиции украинское подразделение компании получило из головного офиса.

В конце марта 2024 года стало известно, что компания планирует открытие ресторанов в Ужгороде и Черновцах.

Кроме того, сообщалось о введении McDonald's Ukraine ряда изменений, являющихся частью глобальных обязательств компании по ответственному использованию ресурсов и уменьшению отходов (хотя не все украинцы отнеслись положительно к подобным инициативам).

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