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В Киеве заложена "Аллея друзей города", первые деревья высадил мэр Брюсселя, - Кличко

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Пятница 05 мая 2023 21:51
В Киеве заложена "Аллея друзей города", первые деревья высадил мэр Брюсселя, - Кличко Фото: в Киеве заложена "Аллея друзей города", первые деревья высадил мэр Брюсселя (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Сергей Новиков

В центре украинской столицы, на Владимирской горке, заложена "Аллея друзей Киева". Первые деревья взорвал мэр "столицы Евросоюза" - Брюсселя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Вместе с мэром Брюсселя Филиппом Клозом, который по моему приглашению приехал в украинскую столицу, положили начало "Аллее друзей Киева" на Владимирской горке. Брюссель считается столицей Европейского Союза, частью которого стремится стать Украина. И очень символично, что первым к высадке деревьев на новой аллее приобщился именно мэр Брюсселя", - заявил Виталий Кличко.

По его словам, на аллее высажены испанские платаны.

"Эти деревья - символ нашей дружбы и победы Украины и демократического мира над варварской россией! Я благодарен местной власти Брюсселя и правительству Бельгии за солидарность с украинским народом. За то, что не перестают оказывать нам политическую поддержку, а также экономическую и гуманитарную помощь", - подчеркнул мэр Киева.

Ранее сообщалось, что делегация Брюсселя во главе с мэром города Филиппом Клозом прибыла в Киев по приглашению Виталия Кличко и передала громаде города очередную партию гуманитарной помощи. В частности, две современные "скорые".

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