ua en ru
Ср, 02 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве состоялась встреча японской бизнес-делегации: основные направления сотрудничества в Украине

Киев, Среда 02 июля 2025 16:34
UA EN RU
В Киеве состоялась встреча японской бизнес-делегации: основные направления сотрудничества в Украине Фото: чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Масасе Накагоме (пресс-служба We build Ukraine)
Автор: Сергей Новиков

В Киеве состоялась встреча японской бизнес-делегации с командой аналитического центра We build Ukraine. На ней присутствовали Александр Кубраков, председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк и ключевые строительные ассоциации и девелоперы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз по итогам встречи.

В составе японской делегации под председательством Чрезвычайного и Полномочного Посла Масаси Накагоме - руководители крупнейших компаний строительного и логистического секторов Японии:

  • Кеичи Йошии, председатель совета директоров Daiwa House Industry, компании из топ-10 мировых строительных компаний;
  • Йоджи Окумура, президент Fujita Corporation, лидера индустриального строительства в Японии и за рубежом;
  • Ясухиро Оканиши, исполнительный директор Nippon Express Holdings, глобального логистического оператора, представителей профильных экспертных центров.

Тема встречи - потенциальное участие японских компаний в восстановлении, строительстве жилья и объектов социальной инфраструктуры в Украине.

Александр Кубраков представил команду аналитического центра и рассказал о ключевых направлениях деятельности, в частности о работе в рамках реализации Стратегии экономического роста, разработанной совместно с BCG, где строительство определено одним из восьми приоритетных секторов экономики.

"Прежде всего, хочу поблагодарить правительство Японии за системную поддержку и посла Масаси Накагоме за глубокую вовлеченность в процессы восстановления и содействие экономической устойчивости Украины", - сказал Кубраков.

В Киеве состоялась встреча японской бизнес-делегации: основные направления сотрудничества в Украине

По его словам, что даже несмотря на продолжающиеся боевые действия, сейчас удачный момент для работы с сектором строительства, как в партнерстве с другими украинскими компаниями, так и напрямую с местными органами самоуправления.

"Еще во времена работы в правительстве наша команда заложила существенные предохранители для коррупции: автоматизацию и цифровизацию ключевых этапов строительства и перезапуск ГИАМ как ключевого органа контроля и надзора в системе градостроительства. В то же время, рынок говорит о постепенном восстановлении спроса, особенно в западных и центральных регионах, а опросы показывают, что не менее 3 миллионов украинцев готовы вернуться из других стран после завершения боевых действий, значительная часть которых потеряла жилье из-за войны", - добавил он.

Новые стандарты безопасности и пространственное планирование

Глава парламентского комитета Елена Шуляк рассказала о ключевых законодательных инициативах в сфере восстановления: государственной программе компенсации за разрушенное и поврежденное жилье "єВідновлення", новых стандартах энергоэффективности и систем гражданской защиты, требований к строительным материалам и сооружениям

"Мы постоянно работаем над усовершенствованием действующего и создание нового - эффективного, законодательства, которое обеспечит качественное восстановление, в сферу которого входят все эти сферы. Кроме вышеперечисленных законов, речь идет о законодательстве по планированию - каждая община при восстановлении должна руководствоваться планами пространственного развития. Они необходимы не только для более грамотного планирования любого строительства, но и для минимизации коррупции. Все эти законы являются неотъемлемой частью восстановления, поскольку работы впереди очень много - по оценкам Всемирного банка, оно будет стоить Украине $524 и наша задача сделать его качественным - по принципу: строй лучше, чем было", - сказала Елена Шуляк.

Лев Парцхаладзе, президент Конфедерации строителей Украины рассказал о работе украинского строительного бизнеса во время войны. В фокусе - сотрудничество с общинами над проектированием социальных объектов и работу над "Архитектурным навигатором" - цифровой библиотекой проверенных архитектурных проектов, которая может стать основой для восстановления поврежденной инфраструктуры в Украине. Он также обратил внимание на растущий дефицит строительных материалов и возможности развития в этом секторе.

В Киеве состоялась встреча японской бизнес-делегации: основные направления сотрудничества в Украине

Андрей Озейчук, председатель совета директоров Украинского Центра Стального строительства представил крупнейшие объекты участников ассоциации и подчеркнул, что в Украине способны создавать объекты высокой сложности, соблюдая стандарты ЕС.

В "Украинском центре стального строительства" убеждены, что стальные решения и японские технологии могут существенно ускорить качественное восстановление Украины и поддерживают партнерства, которые способствуют созданию современной, безопасной и эффективной инфраструктуры.

Елена Рыжова, коммерческий директор компании "Интергал-Буд" отметила изменения на рынке жилищного строительства. В частности, до 2022 года до 40% всего жилья покупалось для коммерческих целей, однако сейчас этот показатель упал до 15%, что свидетельствует о покупке жилья для собственного проживания. Среди ключевых вызовов она назвала рост стоимости строительства, уменьшение трудового ресурса и ограничения спроса.

Среди ожиданий бизнеса - важность стабильного финансирования государственных программ, запуск социальной аренды жилья, внедрение проектного финансирования и запуск коммерческого ипотечного кредитования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Украина Япония Инфраструктура
Новости
Россияне дважды прорывались к Дачному. Генштаб рассказал, что с ними произошло
Россияне дважды прорывались к Дачному. Генштаб рассказал, что с ними произошло
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства