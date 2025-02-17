В Киеве школьники попали в скандал из-за пренебрежения к ТЦК: в МОН отреагировали

В школе Киева ученики разыграли сценку с избиением работника ТЦК. Это вызвало возмущение украинцев в социальных сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования Оксена Лисового.

Что предшествовало

В понедельник, 17 февраля, в сети появилось видео с детьми якобы из одной из школ Киева. На кадрах дети выступают на сцене, вероятно, выступление предназначено дню влюбленных.

На видео видно подростков к которым выходит парень, одетый в военную форму с надписью "ТЦК". Один из других, кто был на сцене "ударил" парня в военной форме.

На фоне этого в сети начался скандал относительно неуважения детей к военным.

Что говорит Лисовой

"Видео, на котором ученики киевской школы разыгрывают сценку, в которой демонстрируют откровенное пренебрежение к "военному", является позорным и недопустимым на третьем году полномасштабного вторжения и 11-м году войны", - написал Лисовой.

По его словам, он уже позвонил директору школы с требованием провести внутреннее расследование и собрать объяснения от всех, кто участвовал в этом поступке.

"Мне лично дико, что ни один из тех, кто участвовал в подготовке и непосредственном участии в этой сцене, не почувствовал сопротивления. Должно быть проведено тщательное служебное расследование, а в отношении всех причастных - приняты соответствующие решения", - отметил он.

Подробно о том, что известно о ситуации - читайте в материале РБК-Украина.