В Киеве полностью восстановили движение по "красной" ветке метро

В Киеве возобновили движение по "красной" ветке метро. Шесть станций приостанавливали работу утром 15 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию в Telegram.

Речь идет о станциях "Лесная", "Черниговская", "Дарница", "Левобережная", "Гидропарк" и "Днепр". Поезда снова курсируют между станциями "Академгородок" - "Лесная".

Напомним, утром 15 марта КГГА сообщила, что шесть наземных станций метро "красной" ветки приостановили работу. Движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр" не осуществлялось, а станции были закрыты на вход для пассажиров.

Как известно, на пути метро попал элемент во время демонтажных работ Дарницкого путепровода. В результате чего были повреждены пути метрополитена.

В КГГА отмечали, что для ремонта нужно четыре-пять часов, но работы завершились быстрее.

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