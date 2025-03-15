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В Киеве полностью восстановили движение по "красной" ветке метро

Киев, Суббота 15 марта 2025 08:51
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В Киеве полностью восстановили движение по "красной" ветке метро Фото: движение по "красной" ветке метро в Киеве возобновили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве возобновили движение по "красной" ветке метро. Шесть станций приостанавливали работу утром 15 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию в Telegram.

"Станции наземного участка красной линии метрополитена возобновили свою работу", - говорится в сообщении.

Речь идет о станциях "Лесная", "Черниговская", "Дарница", "Левобережная", "Гидропарк" и "Днепр". Поезда снова курсируют между станциями "Академгородок" - "Лесная".

Как отмечает КГГА, метрополитен работает в обычном режиме.

Напомним, утром 15 марта КГГА сообщила, что шесть наземных станций метро "красной" ветки приостановили работу. Движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр" не осуществлялось, а станции были закрыты на вход для пассажиров.

Как известно, на пути метро попал элемент во время демонтажных работ Дарницкого путепровода. В результате чего были повреждены пути метрополитена.

В КГГА отмечали, что для ремонта нужно четыре-пять часов, но работы завершились быстрее.

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