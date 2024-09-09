В Киеве обновляют пропуска для комендантского часа: куда обращаться за новыми
В Киеве решили обновить пропуска для проезда автомобилей в комендантский час. Пропуска старого сразу действовать не будут.
Куда нужно обратиться за получением нового пропуска, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
Пропуска нового образца начнут действовать в Киеве с полуночи 23 сентября.
Для того чтобы получить обновленный пропуск, следует обратиться в Центральное управление Военной службы правопорядка или в орган, где пропуск получали предыдущие разы.
Внимание! В заявлении на получение пропусков необходимо обязательно обосновать необходимость перемещения транспортного средства во время комендантского часа.
"Периодическое обновление пропусков - вынужденный шаг, который повышает гарантию, что пропусками пользуются только те, кто действительно имеет на это основания. То есть работает в секторе безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органах государственной власти", - пояснил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Кроме того, в КГГА предупредили, что пропуска нельзя размещать под лобовым стеклом или на другом видном месте. Пропуска необходимо предъявлять только по требованию правоохранительных органов или уполномоченных лиц.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, как в Киеве работает метро во время воздушной тревоги и в комендантский час.
А о том, что грозит нарушителям комендантского часа в Украине, - читайте по ссылке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.