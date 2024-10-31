В Киеве объявлена тревога, в области ПВО работает по дронам
В Киеве и ряде областей объявлен сигнал воздушной тревоги вечером четверга, 31 октября. В Киевской области ПВО работает по вражеским дронам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Киевскую ОВА.
По данным воздушных сил, Россия запустила несколько групп беспилотников с северного направления. Они двигались из Сумской области в направлении столицы.
Также несколько групп дронов были замечены в Днепропетровской области, которые двигаются по юго-западному курсу.
В то же время около 20:00 в Киевской ОВА сообщили, что в области работает ПВО по российским дронам.
"В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.
Где замечены дроны
Движение ударных БпЛА:
- БПЛА западнее Чернигова, курс западный.
- БпЛА в районе Нежина Черниговской области, курс юго-западный.
- БПЛА в районе Обухова Киевской области, курс западный.
- БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс южный/юго-западный.
- БПЛА в западной части Полтавщины, курс западный.
- БпЛА курсом на Днепр с севера.
- БпЛА на границе Днепропетровщины и Кировоградщины, курс юго-западный.
- БПЛА в восточной части Николаевщины, курс юго-западный.
- БПЛА западнее Харькова, курс южный.
Напомним, жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.
Где объявлена тревога
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