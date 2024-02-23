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В Киеве объявлено штормовое предупреждение на два дня

Пятница 23 февраля 2024 13:12
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В Киеве объявлено штормовое предупреждение на два дня Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве в ближайший час ожидается штормовой ветер. Он продержится до субботы, 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 23 февраля и днем 24 февраля в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

При этом специалисты призывают во время сильного ветра придерживаться таких правил:

  • плотно закрывать окна;
  • убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Если упало дерево или сломались ветки - необходимо позвонить в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018.

Кроме того, когда падение деревьев или веток угрожает жизни, необходимо обратиться к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните 103.

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков необходимо обращаться по номерам: 0442783540 или 0504398366.

Пока метеорологи не зафиксировали начало метеорологической весны в Украине . Для определения этого момента нужно, чтобы среднесуточная температура в течение нескольких дней превышала 0 градусов на конкретной метеостанции.

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